مروان حامد يفوز بـ"جائزة الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي،الاثنين، أنه سيمنح المخرج المصري مروان حامد “جائزة الإنجاز الإبداعي” وذلك في دورته السادسة المقرر إقامتها في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن الجائزة ذهبت إلى حامد “اعترافا بمسيرته السينمائية المهمة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر بأعمال متنوعة مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة”.

وأضاف البيان “شكلت أعمال حامد طفرة في مجال الصورة والمؤثرات السمعية والبصرية في السينما المصرية الحديثة إضافة إلى وصولها إلى أعلى درجات سلم النجاح على المستويين الفني والتجاري”.

وقدم حامد (46 عاما) خلال مسيرته عددا من الأفلام الناجحة والمأخوذة عن أعمال أدبية منها (عمارة يعقوبيان) و(تراب الماس) و(الأصليين) و(الفيل الأزرق) و(كيرة والجن) كما شارك في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

تخرج حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999 وعمل مساعد إخراج في بعض الأفلام كما عمل بمجال الإعلانات وصنع أفلاما وثائقية، وهو نجل السيناريست الراحل وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان رئيسة التلفزيون المصري سابقا.

وقال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي إن “اختيار المخرج مروان حامد جاء اتساقا مع الرؤية الجديدة للمهرجان التي تركز على الاحتفاء بالتجارب الشابة المميزة والتي شكلت نقطة فارقة في السينما المصرية والعربية”.

وأضاف “هذا ما فعله حامد الذي أثبت منذ فيلمه الأول أنه صاحب موهبة واعدة ومهمة، وتأكد ذلك في أفلامه التالية التي حظيت بنجاحات فنية وتجارية وقدمت متعة سينمائية بصرية خالصة”.

ومن المنتظر إقامة الدورة السادسة من المهرجان في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر تشرين الأول في مدينة الجونة الساحلية المصرية المطلة على البحر الأحمر.