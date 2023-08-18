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"مروق".. احدث اغاني هاني شاكر لـ صيف 2023

منذ 15 دقيقة
هاني شاكر

هاني شاكر

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طرح قبل قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان “مروق” وذلك علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مرددين “المزاج مروق”.

“مروق” من كلمات وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين و انتاج محمد علام كيوب ميوزك وهي ثاني أغانيه لصيف ٢٠٢٣ بعد طرحه مؤخرا اغنيه “الكبير”.

كما أعرب صناع الأغنية عن سعادتهم بالتعاون مع هاني شاكر وأنهم يقومون خلال هذه الفترة بتحضير العديد من المشاريع الغنائية القادمة والذي يظهر فيها الفنان هاني شاكر بشكل مختلف وسيكون مفاجأه للجمهور العربي.

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