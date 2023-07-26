مصدر إلهامي.. مهاجمة الأرجنتين تدافع عن وشم رونالدو

دافعت مهاجمة منتخب الأرجنتين ياميلا رودريجيز عن نفسها بسبب وشم لكريستيانو رونالدو على ساقها اليسرى قائلة إن تفضيل النجم البرتغالي ليس علامة على أنها لا تقدر ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما، والتي تضع أيضا وشما للأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا على فخذها الأيسر، إنها تلقت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وشم رونالدو غريم ميسي الأزلي.

وكتبت على انستجرام “من فضلكم توقفوا، لا أحظى بوقت جيد حاليا. لم أقل أبدا إنني ضد ميسي.

“ميسي قائدنا وأسطورتنا لكن كريستيانو مصدر إلهامي ومثلي الأعلى وهذا لا يعني أنني أكره ميسي”.

وقالت رودريجيز إنها لا ترى أي مشكلة في رسم وشم رونالدو حيث ألهمها مهاجم البرتغال الذي سجل أكثر من 800 هدف في مسيرته الكروية.

وقالت “ما هي المشكلة؟ لسنا مضطرين جميعا لأن نحب فقط لاعبي منتخب بلدنا.

“أرجو أن تفهموا أن هذه هي كرة القدم ولكل لاعبة نجمها المفضل وتشجيع أحدهم لا يعني كراهية الآخر. لقد تعبت وتألمت كثيرا من هذه الانتقادات”.

وحلت رودريجيز بديلة في وقت متأخر من مباراة خسرها المنتخب الأرجنتيني 1-صفر أمام إيطاليا في مستهل مشواره بكأس العالم للسيدات. وستلعب الأرجنتين في المباراة القادمة مع جنوب أفريقيا بعد غد الجمعة.