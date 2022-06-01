مصطفى قمر: تركت اغنية "يا طبطب وأدلع" لـ"نانسي عجرم"

حل الفنان مصطفى قمر، ضيفاً في برنامج ايذاعي، للحديث عن أحدث أعماله والعديد من أرائه الفنية في الأعمال التي تقدم حالياً.

وكشف مصطفى قمر، خلال الحلقة، عن رأيه في أغاني المهرجانات وبعض الأسرار، كما تحدث فيه عن الكثير من الأمور سواء الشخصية أو العملية.

وقال قمر إذا كنت نقيب الموسيقيين كنت سأراجع كلمات الأغاني فقط أما الموسيقى لن أتدخل فيها “مفيش نوتة قليلة الأدب”.

وأعلن ايضاً أن أغنية “هنقول إحنا لسه حبايب” أخذتها من عمرو مصطفى بعدها أخبرني أن عمرو دياب يريدها فتركتها له لكن أخبرته إذا لم يأخذها سأستردها مرة أخرى، وعمرو دياب غناها فعلا في حفل لكن لم يشعر أنها مناسبة فعادت لي.

اما في ما يخص نانسي عجرم فقد أشار إلى أن أغنية “يا طبطب يا دلع”، عرضت عليه في البداية لكنه أخبر أيمن بهجت قمر وطارق مدكور أنها مناسبة لنانسي أكثر وفعلاً حققت نجاحاً كبيراً.

وأكد مصطفى قمر أنه لا يتابع “السوشيل ميديا” دائماً مشيراً ان هناك أشياء متحررة لا تعجبني.

وعن أعمال فنية جديدة أشار ان هناك فكرة عرضت عليه، بالتعاون مع سمية الخشاب في مسلسل جديد ورحب بها لكن حتى الأن لا يوجد ورق.