السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطعم تايواني يبتكر طبقا جديدا.. بأرجل التماسيح!

منذ 6 ساعات
رجل تمساح

رجل تمساح

A A A
طباعة المقال

يواصل أحد المطاعم التايوانية الشهيرة رحلة ابتكار المزيد من الأطباق الغريبة، حيث كانت آخر تلك الابتكارات إضافة قدم التمساح المطهو ببطء إلى قائمة الطعام لديه.

والشهر الماضي، أضاف المطعم التايواني طبقا جديدا لقائمة الطعام الخاصة به، عبارة عن طعام “الرامن” المشهور في اليابان يعلوه “إيزوبود” وهي فصيلة من القشريات شكلها مريب بعض الشيء.

وأعلن مطعم “رامن بوي” عن الطبق على صفحته في فيسبوك، وهو عبارة عن الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة.

انتشرت صور أطباق “رامن” التي تخرج منها أرجل التمساح على وسائل التواصل الاجتماعي التايوانية.

ويجب طلب الطبق مسبقا، ويبلغ سعره 48 دولارا، والكثير من الزوار قصدوا المطعم وطلبوا الطبق بغرض تصويره وليس أكله.

ولقيت الصور الكثير من ردود الفعل السلبية بسبب شكلها المقزز.

    المزيد من منوعات

    حمار- تعبيرية
    فيديو.. اعلامي مصري يفجر مفاجأة صادمة: أكلت أنا وأسرتي لحم حمير لمدة 20 عاماً
    الزعيم عادل امام
    بالصور.. خطوبة حفيد عادل الامام والعروس من خارج الوسط الفني
    فورمولا 1
    النمسا.. فرستابن سينطلق من الصدارة في سباق السرعة

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
    حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
    احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
    باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
    الأزمة في لبنان - تعبيرية
    صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!