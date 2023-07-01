مطعم تايواني يبتكر طبقا جديدا.. بأرجل التماسيح!

يواصل أحد المطاعم التايوانية الشهيرة رحلة ابتكار المزيد من الأطباق الغريبة، حيث كانت آخر تلك الابتكارات إضافة قدم التمساح المطهو ببطء إلى قائمة الطعام لديه.

والشهر الماضي، أضاف المطعم التايواني طبقا جديدا لقائمة الطعام الخاصة به، عبارة عن طعام “الرامن” المشهور في اليابان يعلوه “إيزوبود” وهي فصيلة من القشريات شكلها مريب بعض الشيء.

وأعلن مطعم “رامن بوي” عن الطبق على صفحته في فيسبوك، وهو عبارة عن الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة.

انتشرت صور أطباق “رامن” التي تخرج منها أرجل التمساح على وسائل التواصل الاجتماعي التايوانية.

ويجب طلب الطبق مسبقا، ويبلغ سعره 48 دولارا، والكثير من الزوار قصدوا المطعم وطلبوا الطبق بغرض تصويره وليس أكله.

ولقيت الصور الكثير من ردود الفعل السلبية بسبب شكلها المقزز.