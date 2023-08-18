الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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مع انتقاله إلى الدوري السعودي.. فيديو لنيمار يُحقّق 400 مليون مشاهدة

منذ 36 دقيقة
النجم البرازيلي نيمار

النجم البرازيلي نيمار

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حقق فيديو نشره نادي الهلال السعودي على صفحته الرسمية في موقع “X” للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، نحو 400 مليون مشاهدة.

الفيديو نشره “الزعيم” يوم 15 آب/ أغسطس باللغة البرتغالية، وكتب فيه: “نيمار الموهبة الرائعة.. التي تجذب انتباه الجميع”، مضيفًا بالعربية: “نيمار هلالي”.

أنا هنا في السعودية

في الفيديو، الذي كشف رسميًا عن انضمام النجم البرازيلي إلى الهلال السعودي، يظهر نيمار بقميص النادي ويقول “أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي”.

وكان الهلال السعودي، قد أعلن يوم الثلاثاء، التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان، لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبات الهلال رابع محطات كبير هدافي منتخب البرازيل عبر التاريخ بالتساوي مع بيليه، إذ بدأ في سانتوس ببلاده قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013، وبعد 4 أعوام انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو جعلته أغلى لاعب في التاريخ.

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