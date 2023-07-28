الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجآت الأهلي السعودي تتواصل.. إليكم هوية مدربه الجديد!

منذ 25 ثانية
النادي الأهلي السعودي

نادي الأهلي السعودي

A A A
طباعة المقال

بعد ساعات من إعلانه رسمياً ضم اللاعب الدولي رياض محرز لصفوف نجومه، كشف النادي الأهلي السعودي عن هوية مدربه الجديد لهذا الموسم.

وأعلن النادي السعودي (الجمعة 28-7-2023) تعاقده رسميا مع الألماني ماتياس يايسله لتولي مهمة تدريب الفريق.

وقال الأهلي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ماتياس يايسله مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي”.

ويأتي تعاقد الأهلي مع يايسله بعد انفصال المدرب الألماني عن فريقه السابق رد بول سالزبورغ النمساوي في وقت سابق اليوم.

وجاء الإعلان عن تولي يايسله تدريب الأهلي بعد ساعات من ضم الفريق رسميا اللاعب الجزائري رياض محرز من نادي مانشستر سيتي.

يذكر أن يايسله (35 عاما)، حصد مع سالزبورغ الدوري النمساوي مرتين، وكأس النمسا مرة واحدة، منذ توليه الدفة الفنية للفريق عام 2021، وقاد من قبل فريق لايبزيغ الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

    المزيد من منوعات

    كيليان مبابي
    من هو بديل كيليان مبابي؟
    ميسي
    بالفيديو - أنتونيلا تكشف سر احتفال ميسي الجديد بتسجيل الأهداف
    كريم بنزيمة
    بنزيمة المتألق يقود الاتحاد السعودي لفوز ثمين على الترجي

    الأكثر قراءة

    الطفلة الضحية "لين طالب"
    تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
    انفجار في منطقة السيدة زينب
    انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
    حادث أدى إلى إصابات وحالات إغماء على متن طائرة
    بالصوَر: إصابات وحالات إغماء على متن طائرة.. ماذا حصل؟