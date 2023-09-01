مفاجأة غير متوقعة.. قاتل العريس الأردني "صديقه الروح بالروح"

بعد القصة الحزينة التي أشعلت الشارع الأردني اثر مقتل العريس حمزة الفناطسة عبر رصاصة خطفت حياته وحولت فرحه مأتماً، أصدر القضاء تهمة القتل “القصد” بحق المتهم.

فيما اعترف المتهم بدر زيد العقايلة، الذي أوقف في حينه، أمام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بذنبه.

كما أكد الشاب وهو عريس أيضا إذ تزوج قبل شهرين فقط، أنه نادم على إطلاق الرصاص دون داع، إلا أنه شدد على أنه أراد الابتهاج “برفيقه”. وشدد على أن الراحل كان صديقه الروح بالروح.

لكن هذا “الابتهاج” تم على ما يبدو بأبشع الطرق وأدى إلى وفاة العريس.

فقد بينت تحقيقات النيابة العامة في تلك القضية التي تركت ظلالها الحزينة على المجتمع الأردني برمته، أن المتهم لم يراع الخطورة الجرمية لأفعاله، واستخدم سلاحا ناريا قاتلاً، ما شكل خطرا على السلامة العامة، وذلك انسياقا وراء عادات سلبية يسعى القانون لوأدها منذ سنوات طويلة لتسببها بإزهاق أرواح أبرياء.

كما أشارت إلى أن المتهم قبل بنتيجة المخاطرة حين أطلق الرصاص في أماكن مكتظة بالناس، مع علمه باحتمال إصابة أحد ما.

يذكر أن العريس القتيل الذي حزن الأردنيون لمقتله كان يستعد لساعات زفافه والانتقال إلى بيت الزوجية، قبل أن يصاب برصاصة قاتلة أنهت حياته وقلبت فرح ذويه إلى عزاء في ثوان معدودة.

فيما استبدلت عروسه ثوب الزفاف الأبيض بآخر أسود موشح بالدموع.