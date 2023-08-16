الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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"مفاجأة" للشرطة الإسرائيليّة داخل بيضة "كيندر"

منذ 44 دقيقة
"كيندر سربرايز"

"كيندر سربرايز"

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كشف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيليّة أنّ عددًا من العناصر عثروا على كميات من مخدرات الكريستال ميث والهيروين، مخبأة داخل بيض “كيندر سربرايز”.

فيما تم تقديم لائحة اتهام يوم أمس الثلاثاء، ضد أحد سكان رحوفوت، وهو في العشرينات من عمره، والذي كانت بحوزته البيضة.

وحسب المعلومات وفق “جيروزاليم بوست”، فإنّ المشتبه به كان يقوم بتوصيل طلبات المخدرات إلى منازل العملاء مستخدمًا سكوتر كهربائي.

وقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بالجرم المشهود، وفتشته وفتشت آليته، حيث عثر على كبسولة بيض Kinder Surprise التي تحتوي في العادة على ألعاب صغيرة للأطفال.

وعند فتح البيضة، وجد عناصر الشرطة أنها مليئة بعبوات صغيرة من الكريستال ميث والهيروين.

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