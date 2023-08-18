مقابل 70 مليون دولار.. لاعب الوسط البلجيكي "روميو لافيا" ينضم إلى تشيلسي

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الجمعة 18-8-2023) تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا لمدة سبع سنوات قادما من ساوثامبتون المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب البالغ عمره 19 عاما، والذي ارتبط بالانتقال إلى ليفربول، انضم للنادي اللندني مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (69.96 مليون دولار).

وانضم لافيا إلى مانشستر سيتي وعمره 16 في 2020 لكنه شارك في مباراتين فقط قبل أن ينضم إلى ساوثامبتون في يوليو تموز 2022 مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال لافيا “سعيد حقا بالانضمام إلى تشيلسي وأن أكون جزءا من هذا المشروع المثير. إنه ناد رائع لكرة القدم وله تاريخ رائع. متحمس حقا لبدء المهمة.

“لا أطيق الانتظار لمقابلة جميع زملائي الجدد في الفريق والانسجام معهم وتحقيق أشياء عظيمة معا”.

وخاض لاعب الوسط المدافع 34 مباراة في كافة المسابقات مع ساوثامبتون وسجل هدفا واحدا، لكنه لم يتمكن من منع الفريق من الهبوط للدرجة الثانية.

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي وهو الثنائي الذي يشغل منصب المدير الرياضي في تشيلسي في بيان مشترك “لقد أظهر جودته في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في ساوثامبتون، وأظهر نضجه رغم صغر سنه… نعتقد أنه مستعد لإحداث تأثير في تشيلسي خلال الموسم الحالي وفي السنوات المقبلة”.