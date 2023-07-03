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منافسة ساخنة للغاية.. كريم عبد العزيز يتصدر ايرادات العيد ويحطم رقم قياسي

منذ 8 ساعات
الفنان المصري كريم عبد العزيز

الفنان المصري كريم عبد العزيز

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تشهد فترة الاعياد حرب من نوع مختلف بحيث تشهد الساحة الفنية منافسة ساخنة للغاية بين افلام عيد الاضحى خلال هذه الفترة بحيث تتنافس مجموعة من الأعمال الفنية.

تلك المنافسة التي وضعت كريم عبد العزيز وزميله كريم محمود عبد العزيز في المقدمة من خلال فيلم “بيت الروبي” الذي يتقاسمان بطولته، ونجح في تحقيق إيرادات عالية خلال أيام.

لكن المفاجأة وفق ما أعلنه مخرج الفيلم بيتر ميمي، هي أن الفيلم استطاع أن يحقق في ليلة عرض واحدة ما يزيد عن 10 ملايين جنيه مصري، ليصبح الإيراد اليومي الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

المخرج المصري كتب عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت العشرة مليون جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل في السينما.. الحمدلله ان الفيلم لمس الناس.. الحمدلله”.

الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي استفاد من عرضه قبل أيام من انطلاق السباق السينمائي، وهو ما منح الجمهور الفرصة لمشاهدته وتقييمه قبل تواجد باقي الأفلام المتنافسة.

بوستر فيلم "بيت الروبي"

بوستر فيلم “بيت الروبي”

كما توجه بطل الفيلم كريم عبد العزيز في جولة عربية، وتواجد في المملكة العربية السعودية من أجل الترويج للفيلم، وحضور العرض الخاص له وسط الجمهور.

الفيلم يتناول قصة عائلة الروبي التي تسببت السوشيال ميديا في ابتعادها عن القاهرة والعيش في مدينة بعيدة، لكن الأحداث تتسبب في عودتهم مرة أخرى وهو ما يفتح باب الأزمة من جديد.

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