منتخب الأرز يتعثّر بلاتفيا مع انطلاقة كأس العالم لكرة السلة

في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة في بطولة العالم الـ 19 لكرة السلة التي تستضيفها أندونيسيا والفيليبين واليابان حتى 10 أيلول المقبل، خسر منتخب لبنان أمام لاتفيا بفارق 39 نقطة 70 – 109، في المباراة التي أجريت بينهما في جاكرتا ظهر اليوم الجمعة.

وكان أفضل مسجل للبنان سيرجيو درويش 19 نقطة، والأميركي المجنس أومري سبيلمان 19 في 25:53 دقيقة لعب، ووائل عرقجي 14.

على أن يخوض لبنان مباراته المقبلة أمام كندا عند الساعة الواحدة إلا ربعًا ظهر بعد غد الأحد، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام فرنسا يوم الثلاثاء 29 آب.

وتبقى عين المنتخب الوطني على مركز متقدّم في ترتيب المراكز على المنتخبات الآسيوية، لحجز بطاقة تأهل مباشرة إلى نهائيات مسابقات كرة السلة في دورة باريس الأولمبية الصيف المقبل.