منتخب الإمارات لهوكي الجليد يشارك في كأس العالم 2024

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن منتخب هوكي الجليد سيشارك في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثاني “أ” في نيسان (أبريل) 2024.

ويخوض المنتخب مرحلة التصفيات المؤهلة للأولمبياد الشتوي 2026، والمقررة من 8 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية هامل أحمد القبيسي، أن استقبال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية، بمناسبة تتويج المنتخب ببطولة كأس العالم لهوكي الجليد 2023، المستوى الثاني في نيسان (أبريل) الماضي بتركيا، يمثل دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات الوطنية، لتعزيز ريادة الإمارات العالمية.