منتخب لبنان دون الـ 18 سنة يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الإيراني

تمكن منتخب لبنان للناشئين بكرة السلة (تحت 18 سنة) من تحقيق فوز ثمين على نظيره الايراني 65 – 63، الأحد، في مستهل مبارياته في بطولة آسيا التي تُقام في ايران ضمن المجموعة الاولى.

وشهدت المباراة تألق أبطال الأرز الذين سجلوا النقاط بقوة وعزيمة وسط تنسيقٍ متكامل في ما بينهم.

وكان ​منتخب لبنان​ للذكور بكرة السلة لفئة تحت 18 سنة قد أحرز لقب بطولة غرب آسيا وبسهولة والتي استضافتها العاصمة السورية دمشق والمؤهلة الى بطولة آسيا المقامة في ايران بفوزه العريض على نظيره السوري في المباراة ​النهائي​ة بنتيجة 85-59.

ولم يجد منتخب الارز حينها صعوبة في تجديد الفوز على اصحاب الارض خاصة ان مستوى المنتخب اللبناني كان متقدما بفارق كبير عن باقي المنتخبات التي شاركت في البطولة الاقليمية بدمشق وما النتائج سوى دليل على ذلك.

وبذلك واصلت كرة السلة اللبنانية عروضها القوية عبر كافة المنتخبات من الرجال بطل العرب ووصيف كأس آسيا وتحت ال١٨(بطل غرب اسيا) وتحت ال١٦(تأهل الى بطولة العالم) الى جانب منتخب السيدات ومنتخبات الفئات العمرية للاناث.