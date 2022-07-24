منتخب لبنان لكرة السلة وصيف بطل آسيا وعرقجي أفضل لاعب في البطولة

حصد منتخب لبنان المركز الثاني في بطولة كأس آسيا، بعد خسارته أمام المنتخب الأسترالي في نهائي البطولة بفارق نقطتين فقط وبنتيجة 75 – 73.

كما حقق اللاعب وائل عرقجي، لقب أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا.

شهدت المباراة بداية قوية من المنتخب الأسترالي، الذي سيطر على أجواء الربع الأول من خلال المجنس طون مايكر الذي سجل عدة سلات استعراضية، لينتهي الربع الأول بتفوق أستراليا 22-10.

ومع بداية الربع الثاني حاول لبنان تقليص النتيجة من خلال دفع المدرب جاد الحاج باللاعب هايك جيوكجيان الذي سجل 5 نقاط متتالية، إذ انتهى الربع الثاني لصالح أستراليا 28-38.

وفي الربع الثالث ظهر منتخب لبنان بشجاعة أكبر على السلة الأسترالية خلال الدقائق الـ5 الأولى، حيث كاد ان يقلص النتيجة لأقل من 9 نقاط لولا رعونة المهاجمين.

واستعاد المنتخب الأسترالي توازنه في الدقائق الـ5 الأخيرة، وسط عدم مشاركة مجنس لبنان جوناثان ارليدج في أي دقيقة، حيث انتهى الربع الثالث 57-43.

وفي الربع الأخير عاد منتخب لبنان من بعيد وذلك بعد تسجيل ثلاثيات رائعة عبر إيلي شمعون ووائل عرقجي، لكن الثواني الاخيرة من المباراة كانت حاسمة وكانت لها الكلمة الفصل في النهاية، لينتهي اللقاء بفوز أستراليا بفارق سلة وحيدة 75-73.