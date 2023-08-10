الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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منع عرض فيلمي باربي وتوك تو مي في الكويت

منذ 3 دقائق
فيلم باربي

فيلم باربي

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية في ساعة مبكرة من صباح الخميس بأن لجنة رقابة الأفلام السينمائية قررت منع فيلمي باربي وتوك تو مي من العرض.

وأرجعت اللجنة القرار إلى حرصها “على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد”.

يأتي القرار الكويتي بعد تحرك لبناني أمس الأربعاء لمنع عرض فيلم باربي في البلاد.

وأبلغ وزير الثقافة محمد المرتضى الحاضرين في اللقاء الذي عقد في الديمان، يوم أمس بحسب “الجمهورية”، انّه سيسطّر اليوم كتباً الى كل من وزارة الداخلية والامن العام والنيابة العامة التمييزية، لمنع عرض فيلم “باربي” في صالات السينما اللبنانية بعد ان وصله تقرير عنه يفيد انّه يروج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم، بحسب ما نقل.

وكانت قد أعلنت شركة وارنر براذرز بيكتشرز منذ أيام، وهي وحدة تابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، الأحد، إن إيرادات فيلم “باربي” بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو تموز.

وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

وأكدت شركة التحليلات الإعلامية كومسكور هذه الإيرادات.

وقالت وارنر براذرز إن جريتا جرويج، كاتبة ومخرجة “باربي” المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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