“من أجل سما”… أفضل وثائقي في “بافتا”

فاز الفيلم السوري “من أجل سما”، لوعد الخطيب وادوارد واتس، بجائزة أفضل فيلم وثائقي خلال حفلة توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، الذي أقيمت فعاليات دورته الـ73 في قاعة ألبرت الملكية في لندن، بحضور أهم وأبرز نجوم الفن في العالم. وكان “إلى سما” الفيلم العربي الوحيد خلال الحفلة…

واصطحبت وعد الخطيب، ابنتها “سما” على المسرح لتسلّم الجائزة، وقالت عن فيلمها: “نحاول إلقاء الضوء على ما يحدث وإخبار الحكومات وصانعي القرار. آمَل أنْ يتمخض كل هذا التقدير عن موقف واضح. إننا لا نتحدث عن كائنات فضائية، إنما عن أشخاص مثلهم”.

وقد تنقلت “سما” في أنحاء المسرح، أثناء حديث والديها للصحافيين، وعبثت بالميكروفونات قبل أن تغادر مع والديها.

وقبل وصوله إلى الأوسكار، حصد فيلم “إلى سما” نحو 44 جائزة في العام 2019، منها جائزة العين الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان ومؤتمر “الجنوب والجنوب الغربي SXSW” للأفلام الوثائقية….

وفي السياق عينه، حصد فيلم المخرج سام منديز ”1917“ نصيب الأسد في حفلة “بافتا”، إذ نال سبع جوائز، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها منديز بجائزة الأكاديمية البريطانية. كما فاز الفيلم الدرامي بجائزة الفيلم البريطاني الأبرز، وجائزة أفضل صوت، وأفضل تصميم إنتاجي، وأفضل تصوير سينمائي، كما فاز بفئات المؤثرات البصرية الخاصة.

وفاز الممثل يواكين فينكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”الجوكر“، والذي جسد فيه شخصية شاب انطوائي يتحول إلى مجرم واثق في نفسه. وفاز الفيلم بثلاث جوائز في المجمل.

وخرج فيلم ”الأيرلندي“ لمخرج مارتن سكورسيزي من إنتاج شركة نتفليكس، الذي تم ترشيحه للفوز بعشر جوائز، خالي الوفاض.

وفازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كمحامية طلاق في فيلم ”قصة زواج“ من إنتاج نتفليكس.

وفاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ”ذات مرة في هوليوود“.