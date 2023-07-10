الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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من الدوري الإيطالي.. باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي

منذ 44 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

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حدد باريس سان جيرمان الفرنسي، بديلاً لمهاجمه كيليان مبابي، مع إمكانية رحيله هذا الصيف، في ظل صدامه بإدارة النادي.

صرّح مبابي علانية بأنه يخطط لترك باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية في نهاية عقده، يونيو 2024، ولن يُفعل بند التمديد الاختياري لـ 2025.

لكن باريس سان جيرمان يريدون بيعه هذا الصيف حتى لا يخسرونه مجانًا، إذا لم يمدد عقده مع الفريق.

وتوضح صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي هو هدف باريس سان جيرمان ليحل محل مبابي.

ويشير التقرير إلى أن نابولي رفض بالفعل عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان وحدد سعر 180 مليون يورو لبيع أوسيمين.

وأفاد التقرير أن بيع مبابي سيعزز ميزانية باريس سان جيرمان لتلبية متطلبات نابولي المالية في صفقة أوسيمين.

في الوقت ذاته يأمل نابولي في التمديد مع أوسيمين إلى ما بعد عام 2025، والعلاقة جيدة مع وكيل أعماله.

ووفقًا للتقرير، فإن جوناثان ديفيد مهاجم ليل هو الهدف الأساسي لنابولي حال بيع أوسيمين.

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