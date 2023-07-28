من هو بديل كيليان مبابي؟

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن اللاعب البديل الذي سيتوجه نحو التوقيع معه لخلافة نجمه الفرنسي كيليان مبابي المرجح رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن باريس سان جيرمان، لن يتعاقد مع مهاجم جديد في مركز مبابي، بل سيتوجه نحو التوقيع مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة لتدعيم خط الهجوم.

وأوضحت أن ديمبيلي مرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2024 بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو، ولكن هناك شرط غريب في عقد الجناح الفرنسي يمكنه من الرحيل خلال شهري يونيو أو يوليو الجاري مقابل 50 مليونا فقط.

ومن جانبها، أفادت إذاعة “راديو مونت كارلو”، بأن الساعات القليلة الماضية شهدت تسريع النادي الباريسي من خطواته لضم ديمبيلي، خصوصا أن عقده يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، يتحصل اللاعب ووكيله على 50 بالمئة منه.

وبحسب الإذاعة الفرنسية، فإن النادي الفرنسي على بعد خطوة واحدة من دفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو، مضيفة: “إذا دفع باريس المبلغ، فإن أقصى ما سيحصل عليه برشلونة هو نصف الشرط الجزائي (25 مليون يورو)”.

وكان ديمبيلي قد مدد تعاقده مع برشلونة خلال الموسم الماضي حتى صيف 2024، ويتفاوض النادي الكتالوني حاليا على تمديد إقامته حتى 2027.