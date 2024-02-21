مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن الاحتفال بيوبيله الفضي

أعلن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة اليوم الأربعاء تفاصيل دورته الخامسة والعشرين التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر بالمدينة الساحلية في شرق مصر.

وقال الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي إن الدورة الجديدة ستعرض 121 فيلما من أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية من بينها 18 فيلما ضمن (برنامج الإسماعيلية الفضي) الذي يضم مجموعة من الأفلام التسجيلية والقصيرة التي أنتجت عالميا خلال سنوات المهرجان.

وأضاف أن المهرجان سيكرم هذا العام المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والممثلة المصرية سلوى محمد علي.

ينظم المهرجان الذي انطلق لأول مرة في عام 1991 المركز القومي للسينما في الفترة من 28 فبراير شباط إلى الخامس من مارس آذار.

ويقيم المهرجان ثماني ورش عمل في السيناريو، والديكور، وصناعة الأفلام الموجهة للأطفال وذوي الهمم، وخيال الظل، والرسوم المتحركة، والخط العربي إضافة إلى معرض عن المخرج الراحل شادي عبد السلام.

كما يحيي المهرجان مئوية ميلاد المخرج عبد القادر التلمساني (1924-2003) من خلال عرض ثلاثة من أفلامه إلى جانب إصدار كتاب لابنته مي التلمساني.