السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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بالفيديو - "قبلة على الهواء" تضع مسؤولة أميركية في موقف محرج!

منذ 34 دقيقة
مسؤولة أمريكية في موقف محرج بعد تعرضها لقبلة على الهواء

مسؤولة أمريكية في موقف محرج بعد تعرضها لقبلة على الهواء

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صرخت عضوة مجلس مدينة نيويورك بعد تعرضها لموقف محرج وسط الشارع خلال إجراء مقابلة تلفزيونية معها على الهواء مباشرة.

فبينما كانت عضوة مجلس بروكلين، إينا فيرنيكوف، وهي جمهورية تمثل المنطقة 48، تجري مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيويورك” في برايتون بيتش يوم الخميس، قام أحد المارة بطبع قبلة على خدها، وفقا لمراسلة الشبكة هانا كليغر.

وقبل أن تنتهي المراسلة من طرح سؤال عليها، ظهر فجأة رجل يرتدي قبعة على الجانب الأيسر لفيرنيكوف وقبلها، ثم استدار وابتسم قبل أن يواصل طريقه.

وصرخت عضوة المجلس مذهولة. وفي اليوم التالي قالت عبر منصة “X”: “ليس نوع الحب الذي أتوقعه من الناخبين! إنها لحظة مخيفة جدا”.

ولاحقا، انتقد بعض أعضاء مجلس المدينة الرجل على سلوكه، وقالت مارغوري فيلاسكيز من برونكس: “هذا السلوك المثير للاشمئزاز هو للأسف شائع جدا في الحياة اليومية للنساء”، مضيفة: “لا يمكننا أن ندع الاعتداء الجنسي يصبح جزءا طبيعيا من تفاعلاتنا العامة”.

ووصفت لين شولمان، عضوة مجلس كوينز، القبلة الغير مرغوب فيها، بأنها “بغيضة ومثيرة للاشمئزاز”. وكتبت على “X”: “للأسف، هذا النوع من السلوك غير المقبول يحدث عادة للنساء، حتى في عام 2023”.

وقال عضو مجلس كوينز روبرت هولدن: “إنه غير مضحك على الإطلاق”.

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