بالفيديو - "قبلة على الهواء" تضع مسؤولة أميركية في موقف محرج!

صرخت عضوة مجلس مدينة نيويورك بعد تعرضها لموقف محرج وسط الشارع خلال إجراء مقابلة تلفزيونية معها على الهواء مباشرة.

فبينما كانت عضوة مجلس بروكلين، إينا فيرنيكوف، وهي جمهورية تمثل المنطقة 48، تجري مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيويورك” في برايتون بيتش يوم الخميس، قام أحد المارة بطبع قبلة على خدها، وفقا لمراسلة الشبكة هانا كليغر.

وقبل أن تنتهي المراسلة من طرح سؤال عليها، ظهر فجأة رجل يرتدي قبعة على الجانب الأيسر لفيرنيكوف وقبلها، ثم استدار وابتسم قبل أن يواصل طريقه.

Stranger kisses Brooklyn Councilwoman @InnaVernikov during an interview on Brighton Beach @CBSNewYork pic.twitter.com/xCIg01SxbE

— Hannah Kliger (@HannahKliger) August 18, 2023