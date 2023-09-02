موناكو يصعد لصدارة الدوري الفرنسي بفوزه 3-صفر على لانس

ارتقى موناكو لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه لانس 3-صفر (السبت 2-9-2023).

ويملك موناكو الآن عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع نانت أمس الجمعة وبفارق ثلاث نقاط عن بريست.

منح ولفريد سينجو التقدم لفريق الإمارة في الدقيقة 24 وأضاف ألكسندر جولوفين الهدف الثاني بعد 12 دقيقة من هجمة مرتدة.

واستغل المدافع التشيلي جييرمو ماريبان هفوة من مدافع لانس كيفن دانسو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 59.

ولا يزال لانس، وصيف البطل وصاحب أقوى دفاع في الموسم الماضي حين استقبل 29 هدفا فقط، يبحث عن أول انتصار في الموسم الجديد، واهتزت شباكه عشر مرات في أربع مباريات ليقبع في المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة.