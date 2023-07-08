السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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ميدفيديف يبلغ دور الستة عشر في ويمبلدون

منذ ساعة واحدة
دانييل ميدفيديف

دانييل ميدفيديف

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نجا دانييل ميدفيديف من مأزق مارتون فوتشوفيتش ليعادل أفضل نتيجة له في بطولة ويمبلدون للتنس ببلوغ الدور الرابع عقب تغلبه على نظيره المجري بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4 و6-4، السبت.

وبعد عام من حظر لاعبي روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، تعافى ميدفيديف المولود في موسكو بعد خسارة المجموعة الأولى ليهزم فوتشوفيتش الذي كان انتصر في مواجهتهما الوحيدة السابقة في البطولات الأربع الكبرى.

وعادت ذكريات فوز فوتشوفيتش على المصنف الثالث في الدور الأول في فرنسا المفتوحة في 2020 مع سيطرة المصنفة 67 عالميا على المجموعة الأولى في ظل ارتكاب ميدفيديف العديد من الأخطاء السهلة.

لكن اللاعب الروسي أوقف هذه الذكريات في الشوط الرابع من المجموعة الثانية عندما كسر إرسال فوتشوفيتش دون خسارة أي نقطة بعد ارتكاب اللاعب المجري خطأ مزدوجا.

وتحت سقف الملعب الرئيسي المغلق بسبب هطول الأمطار، قدم اللاعبان مباراة ممتعة للجماهير.

وتقدم ميدفيديف بمجموعتين لمجموعة بعد ضربة إرسال لا ترد، بينما احتاج فوتشوفيتش إلى وقت للعلاج من مشكلة في الكاحل الأيمن.

وعاد فوتشوفيتش ليحصل على فرصة كسر الإرسال في الشوط الثامن من المجموعة الرابعة، لكنه أهدرها ليدرك ميدفيديف التعادل 4-4.

وتراجع أداء فوتشوفيتش ليبلغ ميدفيديف دور الستة عشر بإحدى البطولات الكبرى لأول مرة هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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