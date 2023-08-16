ميدفيديف يتخطي موسيتي ويبلغ الدور الثالث لبطولة سينسناتي للتنس

فاز البطل السابق دانييل ميدفيديف على الإيطالي لورينتسو موسيتي 6-3 و6-2 ليتقدم نحو الدور الثالث لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء في البطولة التي ستشهد بداية استعدادات نوفاك ديوكوفيتش لخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة.

وكسر ميدفيديف، الذي تغلب على موسيتي في بطولة كندا المفتوحة الأسبوع الماضي قبل الخسارة في دور الثمانية، إرسال منافسه في كل مجموعة وفاز بنسبة 82 بالمئة من نقاط إرساله الأولى في طريقه لتحقيق الانتصار في 77 دقيقة.

وقال ميدفيديف المصنف الثالث، الذي ارتكب خمسة أخطاء مزدوجة، خلال مقابلة معه في الملعب “كلانا ارتكب بعض الأخطاء، وكلانا ارتكب أخطاء مزدوجة وأشياء من هذا القبيل.

“تمكنت من تحسين مستواي بعض الشيء في اللحظات المهمة وشعرت أنني كنت ألعب بشكل أفضل خلال المباراة، وهذا أمر إيجابي وأتطلع إلى خوض الدور المقبل”.

وبدأ ميدفيديف المباراة بأداء متذبذب وفشل في الاحتفاظ بإرساله في الشوط الأول لكن هذا لم يؤثر على اللاعب الروسي فارع الطول والذي رد على الفور وكسر إرسال منافسه دون السماح له بالحصول على أي نقطة.

ورد ميدفيديف بكسر إرسال موسيتي مجددا في الشوط الثامن قبل أن يرسل للفوز بالمجموعة الأولى.

وعاد موسيتي من تأخره بنتيجة صفر-40 ليتقدم 2-1 في المجموعة الثانية لكن ميدفيديف رد على الفور بالاحتفاظ بشوط إرساله دون ان يخسر أي نقطة قبل أن يكسر إرسال اللاعب الإيطالي في الشوطين التاليين قبل ليفوز بالمباراة.

وفي مباراة أخرى، يواجه الإيطالي يانيك سينر، الفائز ببطولة كندا المفتوحة، الصربي دوسان لايوفيتش على أن يلعب المصنف الرابع ستيفانوس تيتيباس أمام الأمريكي بن شيلتون.

ويبدأ ديوكوفيتش، الذي يأمل في معادلة الرقم القياسي على مر العصور والمسجل باسم مارجريت كورت التي حققت 24 لقبا للبطولات الأربع الكبرى إذا فاز ببطولة أمريكا المفتوحة، مشواره في البطولة بمواجهة الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش-فوكينا.