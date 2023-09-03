ميدفيديف يخوض مباراة متأخرة أخرى ليصل لدور 16 في أمريكا المفتوحة

حسم دانييل ميدفيديف المصنف الثالث مباراة أخرى في وقت متأخر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمس السبت 2\9\2023 بفوزه على المتألق سيباستيان بايز 6-2 و6-2 و7-6 لينهي سلسلة انتصارات اللاعب الأرجنتيني المستمرة منذ 12 مباراة ويتأهل بسهولة للدور الرابع من آخر البطولات الكبرى للموسم.

وكانت هذه المباراة الثانية على التوالي التي يبدأها ميدفيديف في يوم وينهيها في اليوم التالي، بعد أن تغلب على الأسترالي كريستوفر أوكونيل بأربع مجموعات في مباراة في وقت متأخر يوم الخميس الماضي وانتهت في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقال ميدفيديف للجماهير التي بقيت لمشاهدة المباراة حتى نهايتها “صعب، أريد فقط أن أنام هذا كل شيء لا أكثر”.

وفي المباراة التي بدأت قبل الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأ ميدفيديف في كسر إرسال بايز مرتين ليتقدم 4-1 في طريقه للفوز بالمجموعة الأولى.

ولعب كما لو كان يحاول إنهاء المباراة قبل حلول منتصف الليل، حيث كسر اللاعب الروسي إرسال بايز مرة أخرى ليفتتح المجموعة الثانية ويتقدم 2-صفر.

لكن بايز لم يكن مهتما بإنهاء المباراة سريعا عكس ميدفيديف وتقدم 5-2 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة للسماح بإغلاق السقف مع بدء هطول الأمطار.

وعندما استؤنف اللعب خرج ميدفيديف، الذي كان يزداد قلقا، بتركيز جديد وكسر إرسال منافسه الأرجنتيني ليستعيد إرساله والنتيجة 5-4 وفرض على منافسه خوض شوط فاصل ليفوز 8-6.

وقال ميدفيديف “شعرت أننا لعبنا بشكل جيد في أول مجموعتين وكنت أفضل قليلا في النقاط المهمة. كل شيء كان يسير في طريقتي. في المجموعة الثالثة رفع مستواه قليلا وكان ذلك كافيا لجعل المباراة أكثر صعوبة.

“من حسن حظي ومن الجيد أن أحسم الفوز في المجموعة الثالثة وألا أنهيها بالرابعة”.

وضرب ميدفيديف موعدا مثيرا في دور الستة عشر مع الأسترالي أليكس دي مينو.