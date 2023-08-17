ميركاتو السعودية لا يتوقف.. بونو على وشك الانضمام إلى الهلال

قال خوسيه لويس مينديليبار مدرب فريق إشبيلية الإسباني، إن حارسه الدولي المغربي ياسين بونو بات على وشك الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال ميركاتو صيف 2023.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بونو بات على وشك الانضمام إلى الدوري السعودي من بوابة البطل التاريخي الهلال، لدعم حراسة مرمى “الزعيم” في الموسم الجديد.

وشارك بونو في خسارة فريقه الأندلسي بركلات الترجيح على يد مانشستر سيتي الإنجليزي مساء يوم الأربعاء، في مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2023، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكد مدرب إشبيلية في تصريحات مقتضبة أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، انتقال ياسين بونو إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي.

وقدم بونو مستويات متميزة خلال المباراة على مدار الـ90 دقيقة، لكنه لم يتصد لأي ركلة ترجيح أمام لاعبي بطل إنجلترا، ليُتوج الأخير باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي سياق آخر، أشاد مينديليبار بما قدمه المغربي الآخر يوسف النصيري على مدار المباراة، مشيرا إلى أنه “لو سجل من فرصة واحدة بعد هدفه الرائع كنا سنفوز”.

وأتم بقوله: “يجب أن نحتضن يوسف النصيري، بشكل عام يجب أن نحترم هذا الفريق الرائع”.