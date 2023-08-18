ميسي: لم أكن أرغب في الذهاب إلى سان جيرمان

أطلق ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، تصريحات نارية بعد مرور شهرين على رحيله عن باريس سان جيرمان فور انتهاء تعاقده معه.

وخلال مؤتمر صحافي، قال ميسي: “ذهابي إلى سان جيرمان لم يكن ضمن خطتي ولا رغبتي”. وتابع: “لطالما أردت البقاء داخل برشلونة، ولم أرغب في الرحيل”.

ونفى ميسي اهتمامه بالتتويج بمزيد من الجوائز الفردية، وذلك بعد ساعات من ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم (2022-2023)، رغم مغادرته القارة العجوز.

مضيفا: “لقد حققت كل شيء في كرة القدم، والشيء الوحيد الذي كان ينقصني هو كأس العالم مع منتخب بلادي، حيث كان حلمي الأكبر”.