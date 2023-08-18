الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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ميسي: لم أكن أرغب في الذهاب إلى سان جيرمان

منذ 11 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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أطلق ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، تصريحات نارية بعد مرور شهرين على رحيله عن باريس سان جيرمان فور انتهاء تعاقده معه.

وخلال مؤتمر صحافي، قال ميسي: “ذهابي إلى سان جيرمان لم يكن ضمن خطتي ولا رغبتي”. وتابع: “لطالما أردت البقاء داخل برشلونة، ولم أرغب في الرحيل”.

ونفى ميسي اهتمامه بالتتويج بمزيد من الجوائز الفردية، وذلك بعد ساعات من ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم (2022-2023)، رغم مغادرته القارة العجوز.
مضيفا: “لقد حققت كل شيء في كرة القدم، والشيء الوحيد الذي كان ينقصني هو كأس العالم مع منتخب بلادي، حيث كان حلمي الأكبر”.

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