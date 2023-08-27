الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي

منذ ساعتين
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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‬سجل ليونيل ميسي هدفه الأول في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بعد نزوله بديلا ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز أمام جمهور مفعم بالحماس الليلة الماضية.

وسدد ميسي، الذي نزل في الدقيقة 60، في المرمى الخالي بعد تبادل الكرة مع بنجامين كريماشي.

وهذا الهدف 11 للنجم الأرجنتيني في جميع المسابقات منذ انضمامه لميامي في 15 يوليو تموز الماضي، كما حقق ميامي فوزه الأول بالمسابقة منذ 13 مايو آيار.

وقبل وصول ميسي خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في ست مباريات فقط مقابل ثلاثة تعادلات في الدوري، ليبقى قابعا في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.

ولم يجر ميسي تدريبات إحماء لكن الجماهير هتفت باسمه في الدقائق الأولى وتكرر ذلك في الدقيقة 35 قبل أن يحرز الوافد الجديد دييجو جوميز الهدف الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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