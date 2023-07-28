الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
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ميسي يفاجئ نجوم إنتر ميامي بهدية

منذ 32 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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كشف دي أندري يلدين مدافع إنتر ميامي عن تصرف قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكسب ود زملائه في فريقه الجديد.

وقام ميسي بإهداء أعضاء الفريق بالكامل سماعات “Beats by Dre” باللونين الوردي والأسود المصممة خصيصا والمزينة بشعار إنتر ميامي.
وقال يلدين عن هذه الخطوة: “ميسي اشترى هذه السماعات للفريق بأكمله، حسنا، لا أعرف ما إذا كان قد اشتراها، لكنه أعطاها لجميع اللاعبين في المباراة الأولى”.

كما سبق لميسي أن فاجأ زميله ليوناردو كامبانا بمنحه تذاكر لمباراة الفريق الودية أمام كروز أزول التي شهدت الظهور الأول له مع الفريق.

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