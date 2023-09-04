الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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ميسي يواصل كتابة التاريخ مع إنتر ميامي

منذ ساعة واحدة
ميسي

ميسي

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صنع ليونيل ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجليس حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني وهو رقم قياسي للنادي.

ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة 14.

وهذا الانتصار الثاني لإنتر في ثلاث مباريات بالدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي في يوليو تموز الماضي والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي-المكسيكي.

وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجليس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري بجانب نجمي هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون والمغنية سيلينا جوميز والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجليس.

ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي بينما يحتل لوس أنجليس المركز الثالث في ترتيب الغرب.

    المصدر :
  • رويترز

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