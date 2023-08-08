الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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ميسي يُواصل تحطيم الأرقام القياسية

منذ 41 دقيقة
ميسي

ميسي

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يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الجديد “إنتر ميامي” الأميركي.

وفي المباراة التي جمعت فريقه مع “إف سي دالاس”، سجّل ميسي هدفين، وبلغ “إنتر ميامي” الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن ميسي حطّم الرقم القياسي في الأهداف المسجّلة بالدوري خلال 4 مباريات، إذ أحرز “البرغوث” 7 أهداف بقميص “إنتر ميامي”.

كذلك، أحرز ميسي هدفه الأول في المباريات التي بدأ فيها جميعها قبل الدقيقة الثامنة، وهو إنجاز غير مسبوق في الدوري الأميركي بحسب “ماركا”.

يُذكر أن “إنتر ميامي” الذي يضم في صفوفه إلى جانب ميسي، نجم خط الوسط السابق في “برشلونة” سيرجيو بوسكتيس، حقق انتصاره الرابع توالياً منذ قدوم النجم الأرجنتيني المتوّج بكأس العالم الأخيرة في قطر إلى صفوفه، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في الدوري.

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