الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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بالفيديو.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى أوّل نهائي في تاريخ النادي!

منذ 45 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية بعدما سجل ومرر في مباراة الفوز الكاسح في نصف النهائي أمام فريق فيلادلفيا 4-1.

وسيكون النهائي الأول في تاريخ ميامي الذي كان خسر أمام فيلادلفيا في الدوري 1-4، لكن قدوم ميسي قبل شهر قلب كل التوقعات.

وجاءت أهداف ميامي عبر كل من جوزيف مارتينيز في الدقيقة الثالثة، ميسي في الدقيقة 20، جوردي ألبا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وديفيد رويز في الدقيقة 84، بينما سجل أليخاندرو بيدويا هدف فيلادلفيا الوحيد في الدقيقة 73.

وهذا هو الهدف التاسع في 6 مباريات تواليا لميسي منذ انضمامه إلى إنتر ميامي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في يونيو الماضي حيث قضى في العاصمة الباريسية عامين، بعد مسيرة مليئة بالألقاب مع برشلونة.

وسيخوض ميسي النهائي الـ42 في مسيرته، في حين ضمن إنتر ميامي المشاركة في مسابقة كأس كونكاكاف الأبطال، وهي الأعرق في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس الرابطتين.

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