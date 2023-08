بالفيديو.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى أوّل نهائي في تاريخ النادي!

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية بعدما سجل ومرر في مباراة الفوز الكاسح في نصف النهائي أمام فريق فيلادلفيا 4-1.

وسيكون النهائي الأول في تاريخ ميامي الذي كان خسر أمام فيلادلفيا في الدوري 1-4، لكن قدوم ميسي قبل شهر قلب كل التوقعات.

وجاءت أهداف ميامي عبر كل من جوزيف مارتينيز في الدقيقة الثالثة، ميسي في الدقيقة 20، جوردي ألبا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وديفيد رويز في الدقيقة 84، بينما سجل أليخاندرو بيدويا هدف فيلادلفيا الوحيد في الدقيقة 73.

Messi arrowed it in the corner from 30 yards out to take Inter Miami to their first League’s Cup final 🤯

He’s 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/3hgBj8zxuN

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) August 16, 2023