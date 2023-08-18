لكل هدف حكاية.. ما علاقة ميسي بالأبطال الخارقين؟

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، سبب احتفالاته على طريقة الأبطال الخارقين في أفلام “مارفل”.

وأثارت احتفاليات ميسي، بهد الهدف التي كررها عدة مرات حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث قام النجم الارجنتيني في مباريات كأس الدوريات التي تجمع فرقا من الدوري الأمريكي مع فرق مكسيكية بالاحتفال بحركات خاصة لأبطال خارقين من شركة “مارفل”، مثل “ثور” و”واكاندا”، بعد تسجيله الأهداف.

وكشف ميسي السبب الحقيقي وراء هذه الاحتفالات، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لا يزال أطفالي الثلاثة في إجازة، ولم يبدأوا الدراسة بعد، لذلك نشاهد كل ليلة أفلام مارفل الخارقة، لقد توصلوا إلى الفكرة وطلبوا مني أنه في كل مرة ألعب فيها وأحرز هدفا، أن أحتفل بأبطال مارفل الخارقين”.

مضيفا: “هكذا بدأ كل شيء، واستمرينا في تلك الاحتفالات، في كل مرة نشاهد فيها فيلما جديدا، كنا نمارس الاحتفال بهدف”.

وتابع: “أفعل ذلك فقط في المباريات المنزلية، عندما يكون الأطفال هنا بالقرب مني، حتى نتمكن من مشاركة تلك اللحظات، “عندما أراهم في المدرجات سأفعل ذلك من أجلهم”.

النمر الأسود: واكاندا للأبد وبالإنجليزية: Black Panther: Wakanda Forever هو فيلم بطل خارق أمريكي من إخراج رايان كوغلر وبطولة لوبيتا نيونغو، داناي غورورا، مارتن فريمان، ليتيشا رايت، وينستون ديوك وأنجيلا باسيت.

والفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز، وتم عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 8 يوليو 2022.

ويستعد ميسي لقيادة إنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات أمام ناشفيل فجر السبت، حيث يتطلع النجم الأرجنتيني للتتويج بأول لقب مع الفريق الأمريكي.

وسجل ميسي 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة حتى الآن، في أول 6 مباريات مع إنتر ميامي.