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قميص ميسي و"رائحة عرقه" يثيران الجدل

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2023 1:20 مساءً
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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أثار اللاعب داكس مكارثي وزوجته جين الكثير من الجدل عقب المباراة التي جمعت إنتر ميامي بنظيره ناشفيل في نهائي بطولة كأس الدوريات. فقد حصل لاعب ناشفيل على قميص ميسي عقب مباراة امتدت لركلات الترجيح التي وصلت للركلة الـ11 حيث سدد حراس المرمى.

ونشر مكارثي صورته حاملا قميص ميسي عبر حسابه على منصة “إكس”، وأكد على أن الخسارة لم تكن كبيرة ضد إنتر ميامي، مشيرا إلى أن حصوله على قميص الأرجنتيني يعد فوزا بالنسبة له.

لتقوم زوجته لاحقا بزيادة الجدل عندما نشرت نفس الصورة وعلقت: “لقد قمنا بشم القميص، يبدو أنه يتعرق عطرا!”.

وقاد ميسي إنتر ميامي لأول لقب في تاريخه، عقب الفوز على ناشفيل الأميركي بركلات الترجيح (10-9)، فجر الأحد، في نهائي بطولة كأس الدوريات.

كما توج ليونيل ميسي هدافا لكأس الدوريات برصيد 10 أهداف، إضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبعد أقل من شهر على انضمامه، حقق ميسي لقبه الأول مع إنتر ميامي، ولقبه الـ44 في مسيرته، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم.

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