ميسي يواصل التهديف ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأميركي لاكتساح مواطنه شارلوت برباعية من دون ردّ، وبلوغ نصف نهائي كأس الدوريات.

وأحرز الفنزويلي جوزيف ماريتينز، هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ثم أضاف الفنلندي روبير تايلور، الهدف لثاني بحلول الدقيقة 32. وفي الشوط الثاني، سجّل إنتر هدفين آخرين، عن طريق مدافع شارلوت، الفرنسي أديلسون مالاندا، بالخطأ في مرماه (78)، وميسي قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ومنذ انضمامه للفريق الأميركي هذا الصيف، سجّل ميسي 8 أهداف في 5 مباريات، ليتصدر ترتيب هدافي كأس الدوريات.

وفي المباراة التي جمعت فريقه مع “إف سي دالاس”، سجّل ميسي هدفين، وبلغ “إنتر ميامي” الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إنه حطّم الرقم القياسي في الأهداف المسجّلة بالدوري خلال 4 مباريات، إذ أحرز “البرغوث” 7 أهداف بقميص “إنتر ميامي”.

كذلك، أحرز ميسي هدفه الأول في المباريات التي بدأ فيها جميعها قبل الدقيقة الثامنة، وهو إنجاز غير مسبوق في الدوري الأميركي بحسب “ماركا”.

يُذكر أن “إنتر ميامي” الذي يضم في صفوفه إلى جانب ميسي، نجم خط الوسط السابق في “برشلونة” سيرجيو بوسكتيس، حقق انتصاره الرابع توالياً منذ قدوم النجم الأرجنتيني المتوّج بكأس العالم الأخيرة في قطر إلى صفوفه، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في الدوري.

