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ميس حمدان تطالب بزواج يملك "عقد متجدّد كل ثلاث سنين"

منذ 15 دقيقة
ميس حمدان

ميس حمدان

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أثارت الفنانة الأردنية ميس حمدان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أدلت برأيها عن فكرة الزواج، ضمن برنامج يذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي، ويرى البعض أن تصريحات الفنانة صادمة.

وخلال لقائها ضمن البرنامج، صدمت الفنانة ميس حمدان جمهورها بتصريحاتها حول فكرة الزواج واقتراحها بأن يُحدّد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائماً، حيث قالت: “أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا”.

وأدلت حمدان برأيها بشأن الزواج، وإذا ما كانت تنصح به أم لا، خلال لقاء تلفزيوني، مقترحة أن يتم تخصيص “عقد زواج مؤقت”، محددا بعدد سنوات معينة.

وأوضحت: أنها “تقترح ذلك من منظور خارجي فقط، إذ أن الأمر قد يكون مختلفا إن كنت طرفا في العلاقة”.

على صعيد آخر، تشارك الفنانة الأردنية ميس حمدان حاليا في فيلم “السيستم”، الذي يعرض في دور السينما، كضيفة شرف، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومحمد علي رزق.

وشاركت الفنانة ميس حمدان، في عدة أعمال سينمائية من أبرزها فيلم ظرف طارق، كيف الحال، عمر وسلمي، بحلم يا دنيا بجد، شارع 18، سمكة وصنارة.

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