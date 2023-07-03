ميغان ماركل والأمير هاري يشعران بسوء الحظ... ما الأمر؟

يعتقد دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل أنهما غير محظوظين بشكلٍ متكرر، وألقى الزوجان باللوم على قوى خارجية مثل وفاة الملكة إليزابيث والأمير فيليب، والوباء، لعدم قدرتهما على إيجاد موطئ قدم لهما بشكل احترافي بعد التراجع كأعضاء عاملين في العائلة المالكة في أوائل عام 2020، وفقاً لتقارير Page Six.

ومرت الكثير من الأحداث الملكية على هاري وميغان منذ الإعلان عن قرارهما بالتراجع في كانون الثاني 2020. في ذلك العام، اجتاح الوباء COVID-19 العالم، في 2021، ظهر الزوجان في مقابلة خاصة مع أوبرا وينفري في آذار، حيث فجرا الكثير من المفاجآت والصدمات والأسرار عن العائلة المالكة والتي تسببت بشرخ كبير في علاقة الزوجين بالعائلة المالكة. في نفس العام، توفي الأمير فيليب في نيسان، ورحبا بابنتهما، الأميرة ليليبت ديانا، في حزيران. في عام 2022، احتفلت الملكة الراحلة بيوبيلها البلاتيني في حزيران وتوفيت في أيلول عن عمر يناهز 96 عاماً.

وفي عام 2020، وقَّع الزوجان على صفقتين مع Netflix و Spotify، حيث أنتجت Spotify بودكاست بعنوان Archetypes، استضافته ميغان وتم بثه للمرة الأولى في آب 2022، لكن تم إيقافه موقتاً بسبب وفاة الملكة الراحلة بعد أقل من شهر.

بالنسبة لصفقة Netflix، حقق مسلسل هاري وميغان الوثائقي Harry & Meghan المكون من ستة أجزاء نجاحاً كبيراً في كانون الأول 2022، بينما من المقرر أن يتم العرض الأول لفيلم Harry’s Heart of Invictus الشهر المقبل.

هذا بالإضافة لإصدار مذكرات هاري Spare في كانون الثاني الماضي الذي أحدث ضجة كبيرة لكشفه المزيد والكثير من أسرار القصر وعائلته.