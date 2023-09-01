ميغ رايان في أول فيلم رومانسي لها منذ 20 عاماً

في أول فيلم كوميدي رومانسي لها بعد غياب 20 عاماً عن الأعمال الرومانسية، تعود الممثلة الأميركية ميغ رايان للوقوف أمام وخلف الكاميرا في فيلم “ماذا يحدث لاحقاً What Happens Later”.

وظهرت ميغ رايان (61 عاماً) في البوستر الدعائي للفيلم جالسة على مقعد انتظار، وإلى جوارها زميلها الممثل ديفيد ديشوفني، بينما تتساقط حبات الثلج عليهما. وفي أسفل البوستر كتب “فقط في السينما هذا الخريف”، كما ذكر في التعليق أن الفيلم من إخراج ميغ رايان.

ونشر موقع “روتين تومايتو” لتقييم الأفلام عبر حسابه على “يوتيوب” البرومو الترويجي للفيلم، والذي تبلغ مدته نحو دقيقتين ونصف الدقيقة. ويقدم لمحة عن أحداث الفيلم الذي يدور حول حبيبين سابقين التقيا صدفة في المطار، ثم تتطور الأحداث مع انهمار الثلوج وتوقف عمليات الإقلاع والهبوط، واضطرار الثنائي للبقاء في المطار، ما يعيد رويداً رويداً فتح أوراق الماضي، في قالب من الرومانسية ممزوج بالكوميديا.

ويأتي الفيلم الجديد بعد 20 عاماً على مشاركتها في”كايت وليوبولد” الذي يعتبر آخر فيلم كوميدي رومانسي، لعبت فيه ميغ دور البطولة أمام هيو جاكمان، وفقاً لما نقلته صحيفة “إكسبرس”.

لكن لا يمثل هذا الفيلم عودة إلى الكوميديا ​​​​الرومانسية لميغ فحسب، بل ينهي فترة 8 سنوات من مقاطعتها لهوليوود، بعدما قدمت أمام توم هانكس عام 2015 فيلم Ithaca، بطولة وإخراجاً.