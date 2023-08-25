الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميلانو الإيطاليّة تعيش أكثر الأيام حرارة منذ عام 1763

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2023 4:46 مساءً
ميلانو الإيطاليّة

ميلانو الإيطاليّة

A A A
طباعة المقال

كشفت الوكالة الإقليمية لحماية البيئة اليوم الجمعة، أنّ مدينة ميلانو في شمال إيطاليا سجلت ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في متوسط درجات الحرارة اليومية عند 33 درجة مئوية يوم الأربعاء، مع وصول موجة الحر التي بدأت في منتصف أغسطس/ آب تقريبًا إلى ذروتها.

فقد شهدت ميلانو أكثر الأيام حرارة منذ بدأت محطة ميلانو بريرا للأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة في 1763. وأعلى درجة حرارة شهدتها ميلانو كانت 32.8 درجة مئوية في 11 أغسطس/ آب 2003.

وسجلت العاصمة الإيطالية روما درجات حرارة غير مسبوقة عند 41.8 درجة مئوية في يوليو/ تموز، شأنها شأن كثير من المناطق في جنوب أوروبا هذا الصيف، مما أسفر عن اندلاع حرائق غابات ودفع الحكومات إلى إصدار تحذيرات صحية، وتعطيل عطلات العديد من السائحين.

وجاء في بيان الوكالة أن يومي 23 و24 أغسطس/ آب، كانا أكثر الأيام حرارة هذا الصيف في أنحاء منطقة لومباردي المحيطة في ميلانو، إذ شهدت بلدات عدة درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.

وأضاف البيان أنّ جبال الألب الإيطالية شهدت أيضًا درجات حرارة “قائظة غير معتادة”.

وقالت الوكالة إنّ موجة الحر على وشك الانتهاء إلا أنّ ذلك سيفتح الباب أمام هبوب العواصف الرعدية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية أول الأسبوع المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس
بعد فضيحة القبلة.. رئيس الاتحاد الإسبانيّ يرفض الاستقالة
منتخب لبنان لكرة السلة
منتخب الأرز يتعثّر بلاتفيا مع انطلاقة كأس العالم لكرة السلة
كلوي كارداشيان
كلوي كارداشيان تسمح لمعجبيها بجولة في مطبخها

الأكثر قراءة

الأمن العام
الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
إعلان مقتل "يفغيني بريغوجين" بشكل رسمي.. هل نفذ بوتين انتقامه!؟