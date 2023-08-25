ميلانو الإيطاليّة تعيش أكثر الأيام حرارة منذ عام 1763

كشفت الوكالة الإقليمية لحماية البيئة اليوم الجمعة، أنّ مدينة ميلانو في شمال إيطاليا سجلت ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في متوسط درجات الحرارة اليومية عند 33 درجة مئوية يوم الأربعاء، مع وصول موجة الحر التي بدأت في منتصف أغسطس/ آب تقريبًا إلى ذروتها.

فقد شهدت ميلانو أكثر الأيام حرارة منذ بدأت محطة ميلانو بريرا للأرصاد الجوية تسجيل درجات الحرارة في 1763. وأعلى درجة حرارة شهدتها ميلانو كانت 32.8 درجة مئوية في 11 أغسطس/ آب 2003.

وسجلت العاصمة الإيطالية روما درجات حرارة غير مسبوقة عند 41.8 درجة مئوية في يوليو/ تموز، شأنها شأن كثير من المناطق في جنوب أوروبا هذا الصيف، مما أسفر عن اندلاع حرائق غابات ودفع الحكومات إلى إصدار تحذيرات صحية، وتعطيل عطلات العديد من السائحين.

وجاء في بيان الوكالة أن يومي 23 و24 أغسطس/ آب، كانا أكثر الأيام حرارة هذا الصيف في أنحاء منطقة لومباردي المحيطة في ميلانو، إذ شهدت بلدات عدة درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.

وأضاف البيان أنّ جبال الألب الإيطالية شهدت أيضًا درجات حرارة “قائظة غير معتادة”.

وقالت الوكالة إنّ موجة الحر على وشك الانتهاء إلا أنّ ذلك سيفتح الباب أمام هبوب العواصف الرعدية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية أول الأسبوع المقبل.