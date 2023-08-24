ميمي جمال: حسن مصطفى طلقني عشان فستان

تحدثت الفنانة ميمي جمال، عن طلاقها من الفنان الراحل حسن مصطفى، بسبب فستان لشدة غيرته عليها، موضحة أنه حدث الطلاق بينهما لمرة واحدة ثم عادت إليه مرة أخرى.

وتابعت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “تفاصيل”: ” الحاجات الصغيرة دي بتبقى موجودة بس أنا صالحته، حسن مصطفى كان عشرة عمري وأبو أولادي، ومكنتش بحب أزعله في أي حاجة، وطلقني عشان معجبوش فستان كنت لابساه وقولتله مش هينفع نسيب بيتنا ورجعنا لبعض وقتها”.

وأشارت ميمي جمال، إلى أن الإختيارات السريعة هي السبب في الإنفصال، موضحة أن زوجها الراحل كان يحبها بشكل كبير للغاية فضلا عن أنه يفضل الجلوس في المنزل بشكل مستمر بسبب تعلقه الشديد بأسرته.

واستكملت ميمي جمال: “أكتر حاجه كانت بتميز حسن مصطفى انه كان بيحبه بيته ومراته هو شخص “بيتوتي” وكنا متفقين ان مجرد ما نفتح باب الشقة ننسى أننا فنانين، إحنا راجل ومراته بنربي أولادنا وعندنا مسؤلياتنا هو راجل كان عارف بيحب يأكل إيه ويشرب إيه.. بنخرج نعمل ميكاج ونشوف شغلنا دي حاجه تانية”.

واختتمت ميمي جمال، أن الفنانة صابرين وصفية العمري ورانيا فريد شوقي ونجوى فؤاد وفيفي عبده والمنتج كريم أبو ذكرى وزوجته يسألون عنها، وبينهما علاقة صداقة قوية، كما أنها تحب فيفي بشكل كبير للغاية حيث وصفتها بـ الطيبة والجدعنة.