الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نابولي ينهي الجدل بشأن انتقال نجمه إلى الهلال السعودي

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

علق رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، أوريليو دي لورينتيس، على الأنباء التي ربطت نجم فريقه، النيجيري فيكتور أوسيمين، بالانتقال للهلال السعودي أو إلى أي فريق آخر هذا الصيف.

وقدم الهلال خلال الأيام الماضية، عدة عروض إلى نابولي، تتراوح بين 120 و160 مليون يورو لشراء عقد أوسيمين، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأعلن دي لورينتيس في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت”، استمرار المهاجم النيجيري المتألق مع بطل إيطاليا، وعدم انتقاله إلى أي فريق آخر. وقال رئيس نادي نابولي: “أوسيمين لديه عامان في عقده مع نابولي.. تربطنا علاقة احترام منذ اليوم الأول، والجميع مقتنع بضرورة مواصلة ذلك”.
وشدد دي لورينتيس على أن نادي نابولي، لا يحتاج للبيع، لذلك اتخذ قرار بقاء أوسيمين مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى من دون تجديد العقد، إلا إذا وصل عرض يرضي الجميع.

    المزيد من منوعات

    انتحار تعبيرية
    مستوى غير مسبوق.. أرقام صادمة لحالات الانتحار في أميركا
    منتخب إسبانيا للسيدات (رويترز)
    لأوّل مرّة.. تأهّل تاريخيّ لإسبانيا إلى الدور نصف النهائي
    كريستيانو رونالدو
    رونالدو يتفوّق على منافسيه.. أعلى المشاهير دخلًا وتأثيرًا عبر "انستغرام"

    الأكثر قراءة

    انقلاب شاحنة في الكحالة
    فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
    ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
    ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
    عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
    غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله