ناجي الأسطا يصدر أغنية صيفية بامتياز… "جيتي من البحر"

أطلق الفنان ناجي أسطا أغنية جديدة بعنوان “جيتي من البحر”، من كلمات منير بو عساف، ألحان رفائيل جبور وتوزيع داني حلو.

وجاء في مطلعها: “جيتي من البحر… لونِك شو حلو… مسكوبِه الشمس ع جسمِك دخلو ما أجملو… شو فيكِ سحر وشو زدتِ حلا… حتى ملح البحر عليكِ طعمو حلو… شو صار وضعي صعب ما عاد عندي قلب… يقدر يتحمّل جمالِك ما بحمِلو (يقبرني الحلو)”. والأغنية تدل على مضمونها من عنوانها، فهي أغنية صيفية إيقاعية، تناسب أجواء البحر، السهر، الرقص والحماس. إيقاعها فرح ويدفعك نحو الرقص، ويحمل شيئًا من روح الصيف وأجوائه. وعادةً ما ينوّع الأسطا في أعماله الفنية، فأغنياته متعددة، فيها ما يرضي معظم الأذواق الموسيقية، وآخرها “جيتي من البحر” التي طرحها في وقتٍ مدروس بداية موسم الصيف.

جاءت الأغنية بعد أسابيع على إطلاقه آخر أعماله “تحياتي” (كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو)، محققًا من خلالها النجاح الكبير والانتشار الواسع بعدما انتشرت بشكلٍ لافت في الملاهي الليلية وأصبحت نجمة الحفلات التي يتفاعل معها الجمهور من دون توقّف، مستقطبةً نجاحًا فريدًا من نوعه في حالة غنائية حظيت بجماهيريّة.