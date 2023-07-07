الجمعة 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 7 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ناجي الأسطا يصدر أغنية صيفية بامتياز… "جيتي من البحر"

منذ ساعتين
ناجي الأسطا

ناجي الأسطا

A A A
طباعة المقال

أطلق الفنان ناجي أسطا أغنية جديدة بعنوان “جيتي من البحر”، من كلمات منير بو عساف، ألحان رفائيل جبور وتوزيع داني حلو.

وجاء في مطلعها: “جيتي من البحر… لونِك شو حلو… مسكوبِه الشمس ع جسمِك دخلو ما أجملو… شو فيكِ سحر وشو زدتِ حلا… حتى ملح البحر عليكِ طعمو حلو… شو صار وضعي صعب ما عاد عندي قلب… يقدر يتحمّل جمالِك ما بحمِلو (يقبرني الحلو)”. والأغنية تدل على مضمونها من عنوانها، فهي أغنية صيفية إيقاعية، تناسب أجواء البحر، السهر، الرقص والحماس. إيقاعها فرح ويدفعك نحو الرقص، ويحمل شيئًا من روح الصيف وأجوائه. وعادةً ما ينوّع الأسطا في أعماله الفنية، فأغنياته متعددة، فيها ما يرضي معظم الأذواق الموسيقية، وآخرها “جيتي من البحر” التي طرحها في وقتٍ مدروس بداية موسم الصيف.

جاءت الأغنية بعد أسابيع على إطلاقه آخر أعماله “تحياتي” (كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو)، محققًا من خلالها النجاح الكبير والانتشار الواسع بعدما انتشرت بشكلٍ لافت في الملاهي الليلية وأصبحت نجمة الحفلات التي يتفاعل معها الجمهور من دون توقّف، مستقطبةً نجاحًا فريدًا من نوعه في حالة غنائية حظيت بجماهيريّة.

    المزيد من منوعات

    وليد توفيق
    وليد توفيق في "أصحاب السعادة"… نجاحٌ وتجدّد!
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري لصوت بيروت إنترناشونال: سعيدة بالعمل مع أمير كرارة ومحمد إمام مجدداً
    حمار بري صومالي
    حمار بري صومالي يدخل السرور على حديقة حيوان في تشيلي

    الأكثر قراءة

    محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
    بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    قتيلان وحرق محلات.. توتر واستنفار في برج البراجنة