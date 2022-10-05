نادية الجندي تعود بعمل جديد عام 2023

أعلنت الفنانة نادية الجندي عن استعدادها للعودة مجددًا، بعد مسلسلها الأخير “سكر زيادة” الذي تم عرضه عام 2020.

وشاركت نادية الجندي صورة لها مع المنتج محمد مختار عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت قائلة: بقرأ حاليا سيناريوهات لأعمال جديدة وسوف اختار من بينهم لتقديمه العام المقبل.. وحشتوني جدًا.

حلت الفنانة نادية الجندي، ضيفة برنامج “حبر سري”، وكشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل مثيرة للغاية عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بالشائعات.

كما قامت الفنانة نادية الجندي بالإجابة على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعند سؤالها عن رأيها في شائعات ارتباطها قالت: “الشائعات كترت حواليا أوي الفترة اللي فاتت بخصوص الارتباط والجواز”.

وأضافت: “هو بغض النظر عن اني مش ببص للشائعات دي ولا بتشغلني بس ليه لا ليه متجوزش ومرتبطش”.

وأكملت: “انا كمان مش بس مش عندي مانع اني اتجوز في الوقت الحالي انا كمان عندي مواصفات لفتى احلامي”.

وأعلنت مواصفات فتى أحلامها قائلة: “لازم يكون راجل واحس أنه اد المسؤولية”، و”لازم احس بالحنان والأمان والصدق معاه”، و”لازم يكون محبوب بين الناس عشان أقدر أعيش معاه”، وأشارت: “أنا عارفة أن الصفات دي مش موجودة في الزمن بتاعنا دا”.

وأوضحت: “بالنسبة لي في مواصفات تانية للراجل غير سنة”.

وواصلت: “عادي جدا لو اتجوزت حد أصغر مني لأن مفيش قانون بيحط سن معين بين الراجل والست”.