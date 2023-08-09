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نادين لبكي عضو لجنة تحكيم الدورة 48 لمهرجان تورونتو السينمائي

منذ ساعة واحدة
نادين لبكي

نادين لبكي

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تشارك المخرجة اللبنانية نادين لبكي في عضوية لجنة تحكيم الدورة 48 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا، والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 17 أيلول المقبل.

وكانت لبكي شاركت في تورنتو بفيلمها الأول “سكر بنات – كراميل” في فئة السجادة الحمراء (Gala) عام 2007، كما شارك فيلمها الثاني “وهلأ لوين” 2011 ونال جائزة الجمهور، وشاركت بفيلمها الثالث “كفرناحوم” عام 2018 في المهرجان نفسه.

وشاركت نادين لبكي في لجان تحكيم عدد من المهرجانات العالمية، منها لجنة تحكيم مهرجان صندنس، وسان سيبستيان، وفينسيا، وعضو لجنة تحكيم نظرة ما في مهرجان كان 2015 ورئيسة لجنة التحكيم لنظرة ما في كان عام 2019.

 

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