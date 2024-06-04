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نادين نجيم تتوجه الى القضاء.. والسبب: اتهامها بالتعامل مع إسرائيلي

منذ ساعتين
الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم.

الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم.

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نشرت إحدى الصفحات الفنيّة على تطبيق انستغرام منشوراً مغلوطاً بعنوان “في عز الحرب والإبادة تروحي تتعاوني مع خبير تجميل صهيوني هيدي قمة الحقارة”، مُرفقة بصورة الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم.

الخبر المغلوط أثار حفيظة البعض ظنّاً منهم أن المعلومات المنشورة حقيقيّة، ليتبيّن إلى أنّ الصورة تعود إلى 2021 وأوضحت نادين نجيم آنذاك أنها لم تكن تعلم أن خبير التجميل إسرائيلي.

في سياقٍ متصل، قرّرت نادين نجيم اللجوء إلى القضاء لمحاسبة الصفحة الّتي تسعى إلى نشر معلومات مغلوطة ضدّها، فعلّقت بعبارة “سأقاضيك بتهمة نشر الأخبار المزيّفة وتشويه صورتي… سيتّصل بك المحامي قريباً”.

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