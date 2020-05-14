نادين نسيب نجيم: “روحك وعقلك بيقولوا عمرك الحقيقي”

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اعتبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنّ عمر الإنسان ليس بعدد السنوات، إنّما بمدى نضوج الروح والعقل.

وقالت في تغريدة عر “تويتر”، “الرقم بذكرك بعمرك بهل حياة، صح… بس بالواقع، روحك وعقلك بيقولوا عمرك الحقيقي”.

وغابت نادين نسيب نجيم عن السباق الرمضاني هذا العام جراء جائحة فيروس كورونا التي طرأت على العالم ولبنان تحديداً ما استدعى تأجيل عرض مسلسل 2020 إلى ما بعد رمضان.