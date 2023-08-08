نادي الحكمة: هدفنا في الموسم الجديد تشكيل فريق يليق باسم النادي وتاريخه

شكرت اللجنة الادارية لنادي الحكمة الرياضي بيروت في اجتماعها الاسبوعي الذي عقدته أمس في مقرها في الاشرفية، جميع الذين شاركوا النادي الصلاة لراحة انفس شهداء النادي في القداس الذي ترأسه سيادة المطران بولس عبد الساتر في كنيسة مار يوسف – الحكمة الكهنة واهالي الشهداء والرسميين والاداريين واللاعبين والجمهور وخصت بالشكر سيادة المطران عبد الساتر وليّ الحكمة على عظته المعبرة عن وجع أهالي الشهداء والضحايا وعلى ضرورة ظهور الحقيقة ومعاقبة المرتكبين. وأكدت اللجنة أنها مناسبة لنقول إن للنادي مرجعية واحدة كانت وستبقى مطرانية بيروت المارونية وراعيها.

من ناحية أخرى ومع انطلاق الدوري اللبناني لكرة القدم لا بدّ من الإشارة أن هدفنا في الموسم الجديد تشكيل فريق يليق باسم النادي وتاريخه، وسعينا بقدر المستطاع في هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها في لبنان مضاعفة موازنة فريق كرة القدم، آملين ان يكون فريقنا بحجم طموحات جماهيرنا في لبنان وعالم الإنتشار، فعززنا الفريق بـ 14 لاعبًا محليًا ومن الجنسيات السنغالية والبرازيلية، وأوكلنا المهمة الفنية للمدرب بول رستم يعاونه جهاز فني مؤلف من المدربين جهاد محجوب وسهاد زهران وسيرج سعيد وبيار فلفلي، بإشراف المشرف العام على لعبة كرة القدم في النادي المدرب الوطني القدير اميل رستم.

ومن هذا المنطلق ستوفر اللجنة الادارية مدعومة من الجمهور الوفي للجهاز الفني واللاعبين كل الأجواء السليمة ليكون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

كما قررت اللجنة الادارية حلّ رابطة جمهور النادي وإعادة تكليف عضو اللجنة الادارية جوزيف مخايل تشكيل رابطة جديدة على الأسس التي يقوم عليها النادي.