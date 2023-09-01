نادي الرياضي ينسحب من المشاركة في بطولة الأندية العربية

أرسل النادي الرياضي بيروت كتابا الى الاتحاد اللبناني والعربي لكرة السلة يعلن من خلاله انسحابه واعتذاره من المشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة من 1 الى 12 أيلول المقبل.

وذكر النادي الرياضي بيروت في كتابه الموجه الى الاتحاد اللبناني للعبة أسباب اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة العربية.

وتعود الأسباب التي دفعت الرياضي الى هذا القرار الى الإرهاق الشديد الذي يعاني منه الفريق بعد موسم طويل وشاق توج بالمشاركة في مونديال السلة حيث يشكل الرياضي العامود الفقري للمنتخب. وزاد في الطين بلة الإصابات التي المت بنجوم الفريق واخرهم وائل عرقجي وامير سعود وكريم زينون.

وكان النادي الرياضي اعتذر أيضاً عن عدم المشاركة في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، التي تنظمها “دوحة أكتيف سبورتس” بإشراف الاتحاد القطري لكرة السلة من 25 أيلول الى 30 منه.

وسيشارك في دورة الدوحة كل من الحكمة بيروت وبيروت فيرست كلوب.