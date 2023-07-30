نادي النجمة يتوج ببطولة كأس السوبر

أحرز نادي النجمة كأس السوبر التي تجمع بين بطلي مسابقتي الدوري والكأس، بفوزه على العهد بضربات الترجيح 4 – 1 في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، امام زهاء الفي متفرج، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0 – 0.

وهذه المسابقة الثانية يحرزها النجمة تواليا على حساب العهد بضربات الترجيح، بعد المباراة النهائية لمسابقة كأس لبنان للموسم المنتهي بين الفريقين على الملعب عينه.

وشهدت اللعبة ثلاث فرص خطرة للعهد أهدرها السوري محمد المرمور والاسكوتلندي لي أروين (2)، مقابل فرصة حقيقية واحدة للنجمة من مجهود فردي لخليل بدر من الجناح الأيسر، الا انه سدد فوق المرمى.

وفي ضربات الترجيح سجل حسن كوراني للنجمة، وأهدر محمد حيدر للعهد اذ سدد فوق مرمى الحارس علي السبع. وفي الكرة الثانية، سجل قاسم الزين بنجاح على يمين الحارس مصطفى مطر.

وانبرى جورج “فليكس” ملكي للكرة وسجل للعهد بعيدا من متناول الحارس السبع. وفي الكرة الثالثة، جاء الدور على الاحتياطي البرتغالي أيمبالو في مواجهة مصطفى مطر وسجل الكرة أرضية الى يمين الحارس.

بدوره أخفق نور منصور في مواجهة السبع الذي أحسن تقدير الكرة وانقض عليها قبل اجتيازها الزاوية الأرضية اليسرى، ثم حسم الاحتياطي علي الرضا إسماعيل في حسم المواجهة لمصلحة النبيذي 4 – 1.

وسلم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر كأس السوبر الى كابتن النجمة قاسم الزين، ليحرز النجمة المسابقة للمرة السابعة في تاريخه.

ويفتتح النجمة مشواره في الدوري العام الـ 64 أمام الصفاء السبت المقبل على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، قبل ان يلتقي العهد في المرحلة الثانية في جونية.