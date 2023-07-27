نادي كوبنهاغن الدنماركي يحظر لافتات تطالب اللاعبين بإهداء قمصان للجماهير

قرر نادي كوبنهاغن بطل الدوري الدنماركي لكرة القدم حظر أي لافتة يحملها مشجعون لمطالبة لاعبين بإهداء قمصانهم عقب المباريات اعتبارا من الموسم المقبل قائلا إن هذه الأمور قد تتسبب في خيبة أمل للجماهير وتضع ضغطا على اللاعبين الذين لا يستطيعون تلبية طلبات جميع المشجعين.

وأضاف النادي أن الحظر سيسري على ملعب باركن التابع له وكذلك في الجزء الخاص بمشجعي كوبنهاغن في مبارياته خارج ملعبه.

وتابع في بيان اليوم الخميس “لا يمكن للاعبين أو النادي تلبية طلبات الجماهير الكثيرة وبالتالي قد يتسبب الأمر في خيبة أمل للكثير من الأطفال الذين يأتون على أمل الحصول على قميص.

“زاد عدد اللافتات بشكل كبير خلال المواسم الأخيرة وللأسف لدينا العديد من الأطفال الذين تعرضوا لتجربة سيئة لرفض طلبهم.

“في الوقت ذاته يصبح اللاعبون في موقف لا يحسدون عليه لأنهم لا يستطيعون تلبية كل هذه المطالب وينظر إليهم بشكل سلبي لأنه يتعين عليهم قول لا للعديد من الطلبات”.

وأضاف النادي أنه سيسمح للاعبين بإهداء قمصانهم للجماهير لكن دون أن يطلب منهم ذلك عبر لافتات.

كما حظر أياكس أمستردام بطل هولندا 36 مرة وهو رقم قياسي وسلافيا براج التشيكي مثل هذه اللافتات في السابق.

وقال سلافيا في فبراير شباط إنه لاحظ مجموعة منظمة تعمل داخل الاستاد وتستخدم الأطفال لطلب قمصان اللاعبين التي ظهرت بعد ذلك للبيع على الإنترنت.

وبدلا من ذلك، نظم النادي مسابقات لأقل من 15 عاما على ملعبه حيث يحصل الفائز على قميص موقع من جميع لاعبي الفريق الأول.

وقال أياكس في أغسطس آب إنه إلى جانب الانتقادات التي توجه للاعبين الذين تتهمهم الجماهير في بعض الأحيان بالغرور إذا رفضوا إهداء قميص لأحد المشجعين فإن الورق المقوى المستخدم في كتابة اللافتات قد يتسبب في حرائق داخل الملعب.